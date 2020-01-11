Министр просвещения Ольга Васильева предложила заменить школьные оценки зачетами. Это касается творческих предметов и физкультуры.

Министр просвещения Ольга Васильева предложила заменить школьные оценки зачетами. В интервью "Российской газете" она отметила, что коснется это, конечно, не всех, а только творческих предметов, например, рисования, музыки, а также физкультуры.Их, по мнению министра, невозможно оценивать объективно, а ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха неверно. Ольга Васильева подчеркнула, что выбор остается за школой, но многие учебные заведения уже давно используют предложенную систему.Ранее министр выступила с другой инициативой: по ее мнению, слово "ветеран", когда речь идет о Великой Отечественной войне, стоит писать с большой буквы.