Верховный суд Абхазии отменил решение Центризбиркома республики об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.

Верховный суд Абхазии отменил решение Центризбиркома республики об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.Как передает ТАСС, такой вердикт огласил судья Темур Тарба.Тем самым ВС удовлетворил апелляцию оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.В Абхазии не стихают протесты оппозиции. 9 января парламент Абхазии призвал Рауля Хаджимбу добровольно сложить с себя полномочия главы государства для стабилизации обстановки в стране, а министр обороны Мираб Кишмария выступил к властям и оппозиции с просьбой пойти на компромисс.В тот же день протестующие, штурмующие здание администрации президента Абхазии, вскрыли оружейную комнату, но пока оружие не применялось.В ответ президент сообщил, что не поддастся давлению и остается на своем посту.8 сентября 2019 года 61-летний Хаджимба был избран на второй президентский срок. По данным ЦИК республики, во втором туре выборов он набрал 47,39 %, тогда как его основной соперник, лидер партии "Амцахара" Алхас Квициния получил 46,17 % голосов.Поскольку Хаджимба не набрал более половины голосов, как того требует местный закон о выборах президента, Квициния не признал итоги выборов и подал жалобу в Верховный суд Абхазии, заявив, что не были учтены голоса "против всех" (более 6,4 %), хотя они, по его мнению, фактически повлияли на исход выборов.