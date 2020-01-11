Что нужно сделать для того, чтобы цены на продукты и товары в Крыму стали ниже, чтобы дворы были чистыми и благоустроенными, а в больницах хватало врачей? Эти вопросы обсуждались на совещании у президента. Путин отметил, что за последние годы на полуострове появилась почти вся необходимая инфраструктура, но перемены должны почувствовать не только миллионы туристов, но и каждый местный житель.

Что нужно сделать для того, чтобы цены на продукты и товары в Крыму стали ниже, чтобы дворы были чистыми и благоустроенными, а в больницах хватало врачей? Эти вопросы обсуждались сегодня, 10 января, на совещании у президента, которое прошло в Ялте. Владимир Путин отметил, что за последние годы на полуострове появилась практически вся необходимая инфраструктура, но перемены должны почувствовать не только миллионы туристов, но и каждый местный житель.В ожидании президента министры и губернаторы сверяли цифры в отчетах. В этих стопках бумаг — статистика, а за ней реальная жизнь полуострова, что за последние пять лет изменилась кардинально. Грандиозный Крымский мост, мощные электростанции, газовые магистрали и современный аэропорт — все условия готовы. Теперь нужны результаты."Понятно, что это самое основное, это фундамент, базис, без которого развиваться вообще невозможно. Сделано много, но еще не все. Нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда и не занимался", — обратился к присутствующим Владимир Путин.Это уже задачи на будущее, но сначала был разговор о показателях нынешних. Крым бьет все рекорды. Только за прошлый, 2019 год, его посетили почти 7,5 миллиона туристов. Вскоре добираться до курортов полуострова станет еще проще.Трасса Таврида — магистраль будущего. Она открывает для Крыма совершенно новые горизонты. Суперсовременная, комфортная — дорога первой категории. И пока на одних участках стройка в самом разгаре, по другим уже мчатся автомобили. Трасса федеральная, но отставать от нее не должны и дороги региональные. Для качественного рывка нужно повышать и качество жизни."Это самые простые, насущные вопросы, с которыми люди сталкиваются каждый день, по сути дела, в своей жизни.Это ремонт домов, реконструкция инженерных сетей, парков, скверов, набережных. Речь не только о курортных туристических зонах, но и обо всех населенных пунктах", — заявил глава государства.Отдельный разговор был и об экономике. Инвестиционный климат улучшается, уровень безработицы падает, а вот динамика цен пока без изменений."Основная проблема, о которой говорят люди, это нормализация цен на товары первой необходимости. Отмечу, что открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка, его насыщении качественными доступными товарами. Особенно, конечно, рассчитываю на этот эффект после регулярного открытия железнодорожного грузового сообщения. Когда у нас, Евгений Иванович, грузовики пойдут? 1 июля. Вот с 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров. Нужно, чтобы уровень потребительских цен соответствовал уровню доходов жителей Севастополя и Крыма", — поручил Путин присутствующим на совещании.Чтобы снизить цены, нужно изменить и существующую логистику грузовых перевозок. У крымских властей уже предложение. "Будет крупный центр, куда будет поставляться продовольствие со всей страны. Конкуренция, на наш взгляд, позволит цены на продовольствие привести в соответствие, по крайней мере избежать спекуляции во время проведения курортного сезона", — рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.Еще одна больная тема — здравоохранение. Диагноз неутешителен — без качественной и доступной медицины повысить уровень жизни вряд ли удастся."Отрасль просто находится в плачевном состоянии. Не хватает специалистов. Здания и оборудование больниц, поликлиник изношены. Вот мы говорим о таких же проблемах в масштабах страны в целом — здесь хуже, чем в целом по России. В итоге сложился перекос в сторону платной медицины. Нужно устранить этот дисбаланс, гарантировать каждому жителю Крыма и Севастополя качественное бесплатное медицинское обслуживание по тем стандартам, которые приняты в стране", — заявил президент.Из двух тысяч больниц и поликлиник за пять лет модернизировано 800. К открытию готовится крупнейший в Крыму многопрофильный центр, а в Севастополе уже в этом году начнется строительство медицинского кластера. Там же появится и новая инфекционная больница. "В этом году мы должны будем перепроектировать инфекционную больницу на новый участок и начать ее строительство", — сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.За каждой рабочей поездкой российского президента в российский Крым внимательно следит украинский МИД, каждый раз направляя в наше Министерство иностранных дел ноту протеста без всяких на то оснований. Появились и сообщения о том, что "Нафтогаз Украины" подает очередной иск против России в международный суд. И все из-за Крыма. Об этом задали вопрос вице-премьеру. "Это, видимо, старая история, тот вопрос, который соответствующими соглашениями с Украиной не урегулирован. Мы его не рассматривали для того, чтобы решить главную проблему транзита газа через Украину. У нас нет пока никаких признаков того, что есть намерения отказаться от исполнения этих договоренностей. Это энергетическая безопасность европейский потребителей, поэтому вряд ли кто-нибудь рискнет самовольно, вероломно отказываться от этих соглашений", — рассказал Дмитрий Козак.По итогам совещания от Крыма и Севастополя теперь ждут высоких показателей. Но не для статистики — для людей.