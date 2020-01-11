Найда или Альма… Волонтеры и ветеринары точно не знают, как зовут собаку, которая чудом выжила после огнестрельных ранений. В новогодние праздники специалисты боролись за жизнь пострадавшего животного.

Найда или Альма… Волонтеры и ветеринары точно не знают, как зовут собаку, которая чудом выжила после нескольких огнестрельных ранений. В новогодние праздники специалисты боролись за жизнь пострадавшего животного.Как сообщает "ГТРК Владимир", в настоящее время собака проходит реабилитационный курс в ветеринарной клинике и находится в ожидании новых хозяев. Животное попало в приют после тяжелой операции. Неизвестный расстрелял собаку из пневматики, в результате чего пули раздробили ей челюсть и перебили лапу. Несмотря на все сложности, животное выжило. Неравнодушные помогли собрать деньги на лечение.В приюте Найда-Альма находится под круглосуточным наблюдением. Каждый день ей делают перевязки, уколы, но животное не сопротивляется — понимает, что ей помогают.Директор ветеринарной клиники Лариса Гвоздева рассказала, что в теле собаки еще остаются пули, но их решено пока не трогать. Пострадавшее животное идет на поправку, появился аппетит. Для полного счастья осталось найти хозяев, которые подарят собаке веру в людей.