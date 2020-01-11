11.01.2020

2020-01-11 10:25:03

Во Владимире впервые разыгран любительский кубок Люкс Карт

Этому противостоянию уже 6 лет. Самые титулованные гонщицы региона Жанна Глобина и Марина Серова участвуют во всех значимых соревнованиях по автоспорту. У каждой за плечами десятки наград и кубков. Сегодня они сразятся на картодроме. Интересно то, что каждая сядет за гоночный карт впервые. И хотя они и уступают в мощности автомобилю, легко могут развить скорость свыше 250 км/час

Павел Корнилов, маршал гонки: "Бывают такие случаи, когда карты налетают друг на друга. Это довольно-таки опасно, поэтому не зря мы одеваем шлема и другую экипировку."

Безопасность - превыше всего. На автоледи - спецкостюмы из огнезащитной ткани, как говорится, на всякий пожарный. После экипировки и беглого инструктажа, все готово к началу гонки.

- Правая педалька газа, левая - тормоза, 2 педали одновременно не нажимаем, красный флаг - немедленная остановка карта, желтый флаг -снизить скорость.

Взмах зеленого флага, рев моторов, и гоночные карты срываются с места. Любительский кубок ЛЮКС КАРТ, разыгрывается впервые. В гонке участвует и 8-летняя дочь Жанны - Вероника. Девочка еще не может конкурировать с мамой и ее соперницей на равных, но уже без проблем входит в самые крутые повороты. С каждым кругом темп гонки увеличивается.

Марина Серова, гонщица: "Необычно, с учетом, что я первый раз за рулем карта. Вспомнилась далекая молодость, когда я после автошколы села на папин автомобиль и без ГУРа, без всяких удобств, вот такое же ощущение... Ещё и низенько по посадке."

Кстати, история создания карта очень интересна. В переводе с английского - это "тележка". Прародителем вида спорта можно считать американских летчиков, которые после II мировой, чтобы развеять скуку, гоняли на них по летному полю, подвозя авиабомбы. Эта идея очень понравилась механику Арту Инглзу, который и поставил на тележку небольшой мотор. В 1956 году в Калифорнии состоялась первая гонка с участием картов, а уже в 1960 вид спорта появился и у нас.

Клетчатый флаг. Гонка закончена. По традиции все решилось на последнем круге. Обойдя Марину на несколько секунд, Жанна в очередной раз празднует победу. У маленькой Вероники - только бронза.

Жанна Глобина, гонщица: "Некоторые приходят в автоспорт, у них сразу получается, то есть как у меня. Я начала участвовать 6 лет назад и сразу начала занимать призовые места, а кто-то участвует там 10, 20 лет пытаются научится, но если не получается изначально, то уже вряд ли."

Любительский кубок по картингу разыгран, но противостояние еще не окончено, впереди турниры по автоспорту, которые обещают не только быстрые круги и лихие дрифты, но настоящий спортивный азарт.

Александр Сыпченко, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"