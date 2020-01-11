Несмотря на запрет, в ларьках продолжают торговать снюсами.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области проверило на территории области 1015 торговых точек, где продавали опасную никотинсодержащую бестабачную продукцию. Во Владимире, Собинке, Петушках, Коврове, Гусь-Хрустальном с реализации сняли 332 единицы продукции без документов, подтверждающих ее происхождение и безопасность.Нарушителей привлекают к административной ответственности. Четыре материала направлено в прокуратуру, МВД и Следственный комитет. В суд направлено исковое заявление о закрытии шести сайтов по распространению этой продукции.Управление Роспотребнадзора напоминает, что продолжает работать «горячая линия», позвонив на которую можно сообщить о торговом объекте, где реализуется бестабачная никотинсодержащая продукция. Телефоны «горячей линии»: 8-800-200-05-45 или 8(4922) 45-10-70