После разгоревшегося накануне скандала в британском королевском семействе супруга принца Гарри Меган Маркл взяла и улетела в Канаду. Теперь с королевой придется разбираться только Гарри. Но британские СМИ пишут, что Елизавета уже сменила гнев на милость и даже поручила правительству к следующей неделе разработать процедуру перераспределения королевских обязанностей.

После разгоревшегося накануне скандала в британском королевском семействе супруга принца Гарри Меган Маркл взяла и улетела в Канаду. Благовидный предлог был найден заранее — в Ванкувере она оставила восьмимесячного сына Арчи. Теперь с королевой придется разбираться только Гарри. Но британские СМИ пишут, что Елизавета уже сменила гнев на милость и даже поручила правительству к следующей неделе разработать процедуру перераспределения королевских обязанностей.Не дожидаясь завершения скандала, Меган Маркл улетела в Канаду, где, как выяснилось, сейчас на попечении ее ближайшей подруги находится ее восьмимесячный сын Арчи. Гарри остался в Англии один. На следующей неделе ему предстоит серьезный разговор в Букингемском дворце, где сейчас пытаются найти выход из кризисной ситуации. Друг Гарри, журналист Том Брэдби, снявший документальный фильм о его недавней поездке в Африку, утверждает, что решение принца не стала большим сюрпризом для королевской семьи — тема обсуждалась заранее."Нельзя сказать, что королевская семья была ошеломлена этой новостью. До Меган и Гарри донесли, что уклад во дворце изменится, и это, в первую очередь, коснется их", — заявил Том Брэдби.Британские таблоиды, ссылаясь на источники при дворе, утверждают, что королева просила внука раньше времени сор из избы не выносить. Якобы она даже нарушила собственное правило никому не звонить и в ноябре прошлого года набрала Гарри по телефону, настаивая на том, чтобы он вместе с Меган приехал на Рождество в ее поместье Сандрингем. Вместо визита к бабушке Гарри и Меган отправились на рождественские каникулы в Канаду, где провели полтора месяца на роскошной вилле, которая носит название Тысяча цветов и принадлежит она, опять же по слухам, загадочному российскому миллионеру, чье имя британским журналистам узнать так и не удалось. Разумеется, во всем винят Меган, которая сбила с верного пути влюбленного в нее Гарри."Я общался со многими людьми за последние недели и спрашивал их, кто виноват в том, что все так идет. И все отвечали мне — это Меган", — рассказал фотограф газеты The Sun Артур Эдвардс.Репортеры добрались до ее сводной сестры Саманты. Она утверждает, что это Меган никогда не волновали интересы семьи."Это пощечина! Если бы Меган хотела уединиться с Гарри и не тиражировать свою жизнь в СМИ, она не ходила бы на Уимблдон поддерживать свою подругу Серену Уильямс", — сообщила Саманта Маркл.К истории приплели даже американскую телеведущую Опру Уинфри, которая якобы подкинула герцогине Сассекской идею уехать из Англии.Газета The Guardian всерьез изучает вопрос о том, может ли Гарри получить американское гражданство и приходит к выводу, что это будет непросто, потому что президент США Дональд Трамп данную процедуру ужесточил.Уловив тренд, подсуетилась администрация музея Мадам Тюссо, отодвинув фигуры герцога и герцогини Сассекских в сторону от общей экспозиции королевской семьи. Вовлеченная в процесс публика требует Гарри и Меган немедленно лишить финансирования. В Daily Mail подсчитали, что только за прошлый год в гардеробе потенциальной безработной Меган оказалось нарядов на сумму почти в миллион фунтов стерлингов.Мать Гарри, принцесса Диана, была лишена своего титула после развода с наследным принцем Чарльзом. Анонимные источники при дворе утверждают, что с Гарри и Меган такого не должно произойти. В любом случае, здесь ждут официального заявления от имени королевы.Справедливости ради, поводов для радости у королевы в последнее время нет. Не успел хоть на время утихнуть скандал вокруг ее среднего сына Эндрю, которого подозревают в педофилии, теперь из родного гнезда пытается вырваться любимый внук Гарри, не давая создать хотя бы видимость равновесия и спокойствия в королевской семье.