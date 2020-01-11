В Австралии состоялся первый матч полуфинального противостояния командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup между сборными России и Сербии. Россиянин Карен Хачанов уступил сербу Душану Лайовичу в двух партиях со счетом 5:7, 6:7 (1:7).

В Австралии состоялся первый матч полуфинального противостояния командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup между сборными России и Сербии. Россиянин Карен Хачанов уступил сербу Душану Лайовичу в двух партиях со счетом 5:7, 6:7 (1:7).11 января чуть позже на корт выйдут представитель России Даниил Медведев и Новак Джокович из Сербии. Если россиянин добьется победы, все решится в парной встрече.В другом полуфинале встретятся сборные Испании и Австралии.