Официальный Twitter аятоллы Али Хаменеи, который он вел на английском языке, заблокирован. Причины на данный момент неизвестны. При этом другие аккаунты верховного лидера Ирана функционируют.

Официальный Twitter аятоллы Али Хаменеи, который он вел на английском языке, заблокирован. Причины на данный момент неизвестны. При этом другие аккаунты верховного лидера Ирана функционируют.Блокировка страницы произошла на фоне ухудшений отношений между Тегераном и Вашингтоном после убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате целенаправленного авиаудара в районе аэропорта Багдада. Без ответа эта акция не осталась: были атакованы американские объекты в Ираке. Не обошлось без случайных жертв – иранскими военными был сбит украинский Boeing, никто из находившихся на борту не выжил. Киев требует наказания виновных, извинений и компенсаций.