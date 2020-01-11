Россия для Америки конкурент, а не враг или угроза, заявил замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл.

Россия для Америки конкурент, а не враг или угроза, заявил замгоссекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл.По словам Хейла, Россия — конкурент жесткий, изобретательный, поэтому американский лидер Дональд Трамп неоднократно выступал за добрые отношения с Россией.Также дипломат отметил, что США и РФ сотрудничают по ряду вопросов, как то: Украина, Сирия, КНДР, Ближний Восток, контроль за вооружением.И подтвердил, что "Турецкий поток" усилит российское влияние в Европе, следовательно, Штаты выступают против, передает РИА Новости."Турецкий поток" протянулся из России в Турцию по дну Черного моря и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой составляет 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Укладка морского газопровода была проведена за 15 месяцев и закончена в ноябре 2018 года с опережением графика. В 2019 году строительство приемного терминала вблизи поселка Кыйыкей было завершено. Поставки газа по "Турецкому потоку" будут способствовать повышению энергетической безопасности Турции и европейских стран. Это один из самых дорогих проектов в России, общий бюджет строительства газопровода оценивается в €7 миллиардов.8 января газопровод запустили президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган.По словам председателя Совета директоров ПАО "Газпром" Алексея Миллера, поставки газа для будут осуществляться в том числе с Бованенковского месторождения (Ямал). Этого хватит на ближайшие 110 лет.