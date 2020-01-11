Вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам совещания, которое провел президент Владимир Путин в пятницу, 10 января, прокомментировал ситуацию вокруг здравоохранения Крыма, а также экспорт углеводородов.

Вице-премьер России Дмитрий Козак по итогам совещания, которое провел президент Владимир Путин в пятницу, 10 января, прокомментировал ситуацию вокруг здравоохранения Крыма, а также экспорт углеводородов.По словам государственного деятеля, в Крыму все объекты здравоохранения до 2022 года будут приведены в соответствие до 100 процентов с федеральными медицинскими стандартами России. Козак отметил, что улучшение качества первичной помощи и обслуживания является наиболее чувствительным вопросом для жителей полуострова. Вице-премьер рассказал, что в настоящее время выделяются все необходимые ресурсы для ремонта и реконструкции зданий, а также сооружений, которые были построены еще в то время, когда Крым входил в состав Украины. Козак подчеркнул, что многое обветшало и безнадежно устарело.Политик также прокомментировал ситуацию вокруг газового транзита. По его словам, признаков желания "Нафтогаза Украины" нарушить достигнутые договоренности нет. Вице-премьер подчеркнул, что надеется на исполнение контрактов, которые были заключены, сообщает ТАСС.Козак прокомментировал намерения украинской стороны вновь подать иск против России в Гаагский суд. Государственный деятель отметил, что впервые слышит о подобном. По его мнению, это старые иски, связанные с имуществом "Нафтогаза", расположенным на территории Крыма.Вице-премьер также пояснил перспективы договоренностей по снятию взаимных претензий по транзиту российского газа через украинскую территорию, которые были заключены в декабре 2019 года. По словам политика, Москва исходит из того, что все они будут исполняться. Данные договоренности имеют важное значение для обеих сторон. От них зависит не только экономическое положение "Газпрома" и "Нафтогаза Украины". Вице-премьер отметил, что стороны достигли правильного компромисса, а благоразумие возобладало.Дмитрий Козак также прокомментировал договоренности по газу между Россией и Белоруссией. По его словам, правительство не может вмешиваться в вопрос достижения договоренностей между российскими и белорусскими компаниями.Вице-премьер отметил, что особенности нефтяной отрасли состоят в том, что она функционирует полностью на рыночных условиях. По его словам, цены на нефть не регулируются, а надбавка, которую белорусы предлагают отменить, потребует радикальной перестройки принципов функционирования российской отрасли. Дмитрий Козак подчеркнул, что, если договоренности между компаниями будут достигнуты, правительство это поприветствует, сообщает "Интерфакс".Тем временем Латвия готова рассмотреть вопрос об организации транзитных поставок нефти в Белоруссию в том случае, если они прекратятся из России. С соответствующим заявлением выступил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.Кроме того, стало известно, что в Белоруссии обнаружены три новые залежи нефти. Открытие совершила компания "Белоруснефть", сообщает РИА Новости По предварительной оценке, геологические запасы составляют около 800 тысяч тонн.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что сложности в переговорах с Россией по нефти связаны с ее высокой стоимостью.