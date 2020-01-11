Президенты Ирана и Украины Хасан Рухани и Владимир Зеленский побеседовали по телефону. Главной темой разговора стали обстоятельства катастрофы в Тегеране украинского пассажирского самолета 8 января.

Президенты Ирана и Украины Хасан Рухани и Владимир Зеленский побеседовали по телефону. Главной темой разговора стали обстоятельства катастрофы в Тегеране украинского пассажирского самолета 8 января. Другие детали телефонного разговора не приводятся, передает ТАСС.Вооруженные силы Ирана ранее признали, что украинский "Боинг" был сбит по ошибке. По словам командующего Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира Али Хаджизаде, оператор принял "Боинг" за крылатую ракету, не смог связаться с командованием и сделал неверный выбор, самостоятельно приняв "плохое решение" об открытии огня.По словам украинского президента Владимира Зеленского, быстрое установление истины в расследовании авиакатастрофы в Иране стало возможным благодаря работе группы украинских экспертов в Тегеране и помощи международных партнеров. Зеленский также поблагодарил за сочувствие и готовность помочь президента Франции Эммануэля Макрона.По сообщению пресс-службы Зеленского после его телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, французский лидер принял приглашение президента Украины посетить Киев. Зеленский и Макрон также договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке черных ящиков сбитого под Тегераном украинского "Боинга", передает "Интерфакс".Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению виновных в этом преступлении к ответственности. По его словам, Франция уже начала формальную процедуру начала соответствующего международного расследования в Международной организации гражданской авиации (ICAO).Макрон и Зеленский также обсудили дальнейшие шаги по исполнению договоренностей саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже, и договорились о трехстороннем звонке в формате Украина — Франция — Германия в ближайшее время.Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил: в Киеве ждут от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплат компенсаций, а также официальных извинений по дипломатическим каналам.Тем временем депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что обратился к президенту Зеленскому с просьбой "уволить посла Украины в Иране". Обращение связано с публикацией посольством сообщения о том, что самолет "Международных авиалиний Украины", по предварительным данным, разбился под Тегераном из-за аварии двигателя, и что причин говорить о теракте нет. Позже слова об исключении теракта из сообщения вырезали, передает РИА Новости.