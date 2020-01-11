Первое в этом году лунное затмение этой ночью могли наблюдать жители на северо-западе России. Если, конечно, им повезло и погода была ясной, то примерно с восьми вечера накануне было заметно, как полутень Земли наползает на лунный диск.

Первое в этом году лунное затмение этой ночью могли наблюдать жители на северо-западе России. Если, конечно, им повезло и погода была ясной, то примерно с восьми вечера накануне было заметно, как полутень Земли наползает на лунный диск.Астрономы отмечают, что полутеневое затмение довольно слабое и увидеть его не просто. Для этого нужно было вооружиться специальной техникой либо выехать далеко за город, чтобы не мешало освещения. В этом году подобное явление ждут ещё трижды. Два раза летом — в июне и июле, а после только в конце ноября, отмечает телеканал "Россия 24".