Коронавирус в мире заставил политиков, ученых и медиков разных стран работать плечом к плечу, ища новые пути для борьбы с опасной инфекцией. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса Спутник V Национальным агентством фармацевтической продукции Алжирской Народной Демократической Республики.

Коронавирус в мире заставил политиков, ученых и медиков разных стран работать плечом к плечу, ища новые пути для борьбы с опасной инфекцией. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным агентством фармацевтической продукции Алжирской Народной Демократической Республики.Алжир стал первым государством африканского континента, официально одобрившим применение вакцины. Процедура состоялась в ускоренном режиме. Аналогичновакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии и Сербии.Поставки вакцины в Алжир будут обеспечены благодарямеждународным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Вакцина "Спутник V" имеет объективные преимущества перед другими препаратами.Так, эффективность российской вакцины от коронавируса выше 90%, она обеспечивает полную защиту оттяжелых случаев заболевания. Вакцина"Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусныхвекторов человека, которые вызывают обычную простуду, и с которыми человечествосталкивалось на протяжении тысячелетий.Кроме того, в вакцине"Спутник V" используются два разных вектора для двух уколов в процессевакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с препаратами,которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов. Среди ее преимуществ безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий, что доказано в более чем 250 клинических исследованиях напротяжении двух десятилетий.На данный момент более 1,5 миллиона человек человек уже вакцинированыпрепаратом "Спутник V" от Разработчики вакцины "Спутник V"сотрудничают с компанией AstraZeneca для совместных клинических исследований сцелью повышения эффективности вакцины AstraZeneca. Вакцина "Спутник V" одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии.Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.Доказано, что "Спутник V" невызывает сильной аллергии. А температура хранения препарата науровне 2+8 градусов Цельсия позволяет хранить ее в обычном холодильнике безнеобходимости инвестиций в дополнительную инфраструктуру холодовой цепи. Цена "Спутник V" составляет менее десяти долларов за инъекцию, что делает еедоступной для всего мира.