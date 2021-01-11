Коронавирус в мире заставил политиков, ученых и медиков разных стран работать плечом к плечу, ища новые пути для борьбы с опасной инфекцией. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса Спутник V Национальным агентством фармацевтической продукции Алжирской Народной Демократической Республики.
Коронавирус в мире заставил политиков, ученых и медиков разных стран работать плечом к плечу, ища новые пути для борьбы с опасной инфекцией. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным агентством фармацевтической продукции Алжирской Народной Демократической Республики.
Алжир стал первым государством африканского континента, официально одобрившим применение вакцины. Процедура состоялась в ускоренном режиме. Аналогично
вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии и Сербии.
Поставки вакцины в Алжир будут обеспечены благодаря
международным партнерам РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах. Вакцина "Спутник V" имеет объективные преимущества перед другими препаратами.
Так, эффективность российской вакцины от коронавируса выше 90%, она обеспечивает полную защиту от
тяжелых случаев заболевания. Вакцина
"Спутник V" создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных
векторов человека, которые вызывают обычную простуду, и с которыми человечество
сталкивалось на протяжении тысячелетий.
Кроме того, в вакцине
"Спутник V" используются два разных вектора для двух уколов в процессе
вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с препаратами,
которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов. Среди ее преимуществ безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий, что доказано в более чем 250 клинических исследованиях на
протяжении двух десятилетий.
На данный момент более 1,5 миллиона человек человек уже вакцинированы
препаратом "Спутник V" от Разработчики вакцины "Спутник V"
сотрудничают с компанией AstraZeneca для совместных клинических исследований с
целью повышения эффективности вакцины AstraZeneca. Вакцина "Спутник V" одобрена в России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии.
Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС.
Доказано, что "Спутник V" не
вызывает сильной аллергии. А температура хранения препарата на
уровне 2+8 градусов Цельсия позволяет хранить ее в обычном холодильнике без
необходимости инвестиций в дополнительную инфраструктуру холодовой цепи. Цена "Спутник V" составляет менее десяти долларов за инъекцию, что делает ее
доступной для всего мира.