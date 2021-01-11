С 10 января неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем.

С 10 января неоплаченный проезд по платным дорогам стал наказуем. Вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые и вводят новый штраф. Фиксироваться нарушение будут автоматические комплексы фотовидеофиксации.За такой проступок владельцы легковых автомобилей должны будут заплатить штраф в 1,5 тысячи рублей, севшие за руль автобусов и грузовиков – в 5 тысяч. Подчеркивается, что те, кто оплатит штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления, будут освобождены от ответственности, а дело о нарушении прекращается. При этом, в случае неоднократной фото- и видеофиксации нарушения в течение суток за второй и последующие случаи автолюбителя наказывать не станут.Добавим, что по территории Владимирской области пройдет платная скоростная трасса М-12 Москва – Казань. Её уже в этом году. В регионе уже для её строительства. Для прохождения автодорги по Владимирской области компания «Автодор» предложилавариант, который «», с учетом замечаний жителей региона,Вячеслав Птушенко.