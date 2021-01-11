В составе бригады – 14 врачей и 11 медицинских работников среднего звена.

Сегодня в обратный путь отправилась бригада башкирских медиков, помогавших владимирским коллегам в инфекционных госпиталях при областной, пятой и шестой горбольницах. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава региона. Он поблагодарил медработникоы за помощь и пожелал им крепкого здоровья.Напомним, по решению Министерства здравоохранения РФ в наш регион была Башкирского государственного медицинского университета для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Вечером 23 декабря медики прибыли во Владимир.В составе бригады – 14 врачей и 11 медицинских работников среднего звена. Это врачи-терапевты, инфекционисты, анестезиолог-реаниматолог и медицинские сёстры-анестезисты.Это уже третий поток медиков из других субъектов страны в наш регион.