Вместо дополнительной путёвки в санаторий – судебные разбирательства. Речь об Александре Воронове. Почти 30 лет он прикован к инвалидному креслу. В индивидуальной программе реабилитации

Вместо дополнительной путёвки в санаторий – судебные разбирательства. Речь об Александре Воронове. Почти 30 лет он прикован к инвалидному креслу. В индивидуальной программе реабилитации ему прописано 42 дня санаторно-курортного лечения. Однако Фонд соцстраха даёт путёвку по минимуму – только на 24. Но их недостаточно, уверен Александр. Оставшиеся 18-ть дней мужчина пытается добиться через суд. На