Под Муромом накануне произошло серьёзное ДТП. В результате лобового столкновения между населенными пунктами Булатниково и Зименки пострадали два водителя.

Под Муромом накануне произошло серьёзное ДТП. В результате лобового столкновения между населенными пунктами Булатниково и Зименки пострадали два водителя.По предварительной информации, водитель корейской иномарки КИА не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с движущейся навстречу «ГАЗелью», сообщает портал «Муром24». Оба водителя госпитализированы. Помощь спасателей понадобилась водителю легковушки, после удара его зажало в салоне. Причины ДТП устанавливаются.