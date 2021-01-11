На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 января лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 января лабораторно подтверждено 158 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.38 сл. в г. Владимире, 17 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Муромском, 13 сл. в Петушинском, 12 сл. в Юрьев-Польском, 11 сл. в Александровском, 7 сл. в Ковровском, 7 сл. в Вязниковском, 7 сл. в Кольчугинском, 7 сл. в Гороховецком, 6 сл. в Камешковском, 5 сл. в Киржачском, 4 сл. в Собинском, 3 сл. в Суздальском, 3 сл. в Меленковском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. Радужный). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 20 409 случаев заболевания (4268 сл. в г. Владимире, 2625 сл. в Гусь-Хрустальном, 2244 сл. о. Муром, 1527 сл. в Ковровском, 1309 сл. в Александровском, 1255 сл. в Петушинском, 1010 сл. в Вязниковском, 975 сл. в Юрьев-Польском, 767 сл. в Кольчугинском, 694 сл. в Собинском, 691 сл. в Суздальском, 587 сл. в Гороховецком, 527 сл. в Меленковском, 483 сл. в Камешковском, 465 сл. в Киржачском, 455 сл. в Селивановском, 273 сл. в г. Радужном, 254 сл. в Судогодском).