Он занимал должность заместителя директора департамента здравоохранения с 15 мая 2020 года.

Он занимал должность заместителя директора департамента здравоохраненияСегодня стало известно, что последним днем его работы на этом посту стало 11 января 2021 года. Причина ухода с поста пока не уточняется.Напомним, что в начале апреля а - Анатолий Уколов и Андрей Кожинов. А с поста директора департамента уже несколько раз появлялась в различных СМИ.Евгений Тяпкин контролировал и координировал работу отдела организации медицинской помощи и отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности. Окончил Ивановский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». Имеет сертификаты по специальностям «организация здравоохранения и общественное здоровье» и «анестезиология и реаниматология». Стаж работы в системе здравоохранения – 25 лет. В разные годы работал врачом-анестезиологом-реаниматологом Областной клинической больницы, много лет руководил Петушинской районной больницей.