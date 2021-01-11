В должности он проработал чуть более шести месяцев.

11 января – последний рабочий день Евгения Тяпкина на посту замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области.В должности он проработал чуть более шести месяцев. Напомним, что назначили госслужащего в середине мая 2020 года. Чиновник курировал вопросы лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности. Ранее он был главврачом Петушинской райбольницы.Евгений Владимирович окончил Ивановский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело». Имеет сертификаты по специальностям «организация здравоохранения и общественное здоровье» и «анестезиология и реаниматология». Медик трудится в системе здравоохранения более 25 лет.