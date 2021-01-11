16-летний “Торпедовец” подпишет контракт с клубом Российской Премьер-Лиги. Полузащитник чёрно-белых Кирилл Моисеев получил приглашение в ФК “Ростов”, который тренирует известный

16-летний “Торпедовец” подпишет контракт с клубом Российской Премьер-Лиги. Полузащитник чёрно-белых Кирилл Моисеев получил приглашение в ФК “Ростов”, который тренирует известный советский и российский футболист Валерий Карпин. Кирилл Моисеев – воспитанник владимирского футбола. В основном составе “Торпедо” он дебютировал в сентябре 2020-го года. А свой первый гол за чёрно-белых футболист забил спустя месяц в игре с