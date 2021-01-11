В Белом доме настаивают на корректировке закона.

Во Владимирской области продолжается эпопея с приватизацией госимущества. Следующий виток – внесение прогнозного плана на рассмотрение Заксобрания. Однако, Белый дом не торопится отдавать депутатам документ.«Он у меня под рукой, но ход делу будет дан, когда закон перестанет быть источником потенциальных нарушений», - заявил в интервью «Царьграду» вице-губернатор Владимирской области Аркадий Боцан-Харченко.Интересно, что в конце 2020 года владимирские парламентарии подали в суд на исполнительную власть. В ЗС считают, что глава региона нарушил нормативно-правовой акт.В свою очередь, обладминистрация настаивает на корректировке закона, намекнув, что судебные тяжбы могут продолжаться очень долго, особенно если дойти до последней инстанции.«Мы уже условились о том, что на рубеже января и февраля проведём ещё одно заседание совместной рабочей группы по вопросам приватизации госимущества Владимирской области», - резюмировал замгубернатора.