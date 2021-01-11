Пока учреждения возобновили работу в штатном режиме.

Ранее редакция «33Live.Ru» читателям, что в ближайшие дни в регион придут заморозки. Синоптики прогнозируют падение температуры до -28 градусов.При этом владимирские школьники активно присматриваются к информации об ухудшении погоды, ведь если коронавирус не помог продлить каникулы, то низкие температуры не менее весомый аргумент не ходить на учёбу.Однако оставить школьников дома или проводить уроки решает администрация школы. Задуматься директора о таком решении может заставить температура -25 градусов, по которой согласно СанПиНу ученики начальных классов могут остаться дома.Тем не менее все городские школы 11 января возобновили занятия.