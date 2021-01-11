36-летний водитель из Владимирской области подозревается в совершении смертельного ДТП.

36-летний водитель из Владимирской области подозревается в совершении смертельного ДТП. Сообщает агентство Интерфакс.Трагедия произошла около половины четвертого дня в Подмосковье. 4 человека погибли, количество пострадавших достигло 50 -ти человек. По предварительной информации, водитель Скании не справился с управлением и въехал в один из автобусов военной автоколонны, который перевозил личный состав, сообщили агентству в Минобороне России. Он задержан , полиция устанавливает , имел ли водитель документы на управление большегрузом , Уже известно, что он был трезв в момент аварии.