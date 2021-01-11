В этом году задания были посвящены теме пандемии.

Стали известны результаты финального этапа «Кванториады» - всероссийских инженерных соревнований школьных команд.В этом году задания были посвящены теме пандемии. По итогам отборочного этапа в финал вышли две команды. Юные дизайнеры предложили на конкурс прототип устройства для обеспечения комфортного сна космонавтов на МКС (это была специальная инновационная маска), а ребята из второй команды делали прототип беспилотника для перемещения в условиях труднодоступной местности (задачей которого была бы как доставка комплекта, чтобы забрать биоматериал для анализа на вирус, так и его безопасный возврат в медпункт). И вот, по итогам уже финальных испытаний, второе место – у команды аэроквантума.