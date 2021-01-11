Отстаивая свои интересы, турагентство парировало обвинения тем, что путешествие не состоялось из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Димитровский суд сообщает, что костромичу отказано в компенсации средств за тур в Италию, в который он не полетел.В начале 2020 года мужчина купил путёвку за границу, но из-за коронавируса решил отказаться от затеи и вернуть 73 тысячи рублей, неустойку, моральную компенсацию и штраф. В свою очередь, туроператор предложил перенести путёвку на другое время, но турист не согласился и пошёл в суд.Отстаивая свои интересы, турагентство парировало обвинения тем, что путешествие не состоялось из-за обстоятельств непреодолимой силы. При этом согласно постановлению правительства, деньги за путёвки, купленные до 31 марта 2020 года, компании должны вернуть до 31 декабря 2021 года.Из-за того, что условия договора нарушены не были, суд встал на сторону туроператора.