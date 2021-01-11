Белорусский президент Александр Лукашенко дал большое интервью журналистке Наиле Аскер-заде. Глава страны нелестно высказался о своем оппоненте Светлане Тихановской.

Белорусский президент Александр Лукашенко дал большое интервью журналистке Наиле Аскер-заде. Глава страны нелестно высказался о своем оппоненте Светлане Тихановской.В августе прошлого года по республике прокатилась волна протестов. Оппозиция обвинила власти в фальсификации президентских выборов и потребовала провести повторные. На сторону демонстрантов встали западные лидеры. Они пригрозили Александру Лукашенко санкциями, если он не будет слушать свой народ.Белорусский лидер сообщил, что его не беспокоит реакция США и Европы. В эфире телеканала "Россия 24" Лукашенко рассказал, что есть те, кто признает итоги голосования, и те, кто отказывается это сделать. "Не очень это приятно – если искренне", – продолжил политик.Президент отметил, что не одобряет деятельность Светланы Тихановской. По его словам, за оппозиционером стоит группа влиятельных лиц, так называемых "кукловодов". заявил, что недоброжелатели намерены напасть на Россию через Белоруссию."Светлана Тихановская не способна сформулировать даже элементарную мысль", – уточнил он.Лидер республики не жалеет о том, что встретился с оппозиционерами в СИЗО. Либеральное крыло давно подталкивало Александра Лукашенко к этому. Президент уверен: эти переговоры наглядно продемонстрировали, что власть может вести диалог с кем угодно.