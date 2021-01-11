Сильнейшие гонщики из разных городов России собрались на ежегодные ралли-соревнования. Автогонка «Другая скорость 2021» традиционно прошла в деревне Новокарповка Судогодского района. В

Сильнейшие гонщики из разных городов России собрались на ежегодные ралли-соревнования. Автогонка «Другая скорость 2021» традиционно прошла в деревне Новокарповка Судогодского района. В соревнованиях приняли участие экипажи из Владимира, Рязани, Нижнего Новгорода, Коврова, Киржача, Суздаля, Александрова, Москвы и Судогды. ( Cудогодский район ) Организатором ралли выступила общественная организация «Другая скорость». Соревнования прошли при поддержке Владимирского регионального