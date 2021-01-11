Напомним, что башкирский медицинский десант состоял из 14 врачей и 11 медработников среднего звена. Среди них - терапевты, инфекционисты, анестезиолог-реаниматолог и медицинские сёстры-анестезисты.

Сегодня, 11 января, из Владимирской области на Родину возвращается бригада медиков из Башкирии, которые приезжали в регион помогать бороться с коронавирусом.Они трудились в ковидариях областной, а также пятой и шестой горбольниц.«Уважаемые участники десанта взаимопомощи! Вы оторвались от своих семей в эти праздничные дни, уехали за тысячу километров, чтобы вместе с нашими медиками спасать людей от опасной болезни. Огромное спасибо вам за поддержку», - поблагодарил гостей губернатор Владимир Сипягин в своём аккаунте Вконтакте.Напомним, что башкирский медицинский десант состоял из 14 врачей и 11 медработников среднего звена. Среди них - терапевты, инфекционисты, анестезиолог-реаниматолог и медицинские сёстры-анестезисты.