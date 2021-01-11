70 пожаров и пятеро погибших. МЧС поделилось печальной статистикой за первую половину января. Все каникулы спасатели работали в режиме повышенной готовности. За 10 дней Нового 2021 года в

70 пожаров и пятеро погибших. МЧС поделилось печальной статистикой за первую половину января. Все каникулы спасатели работали в режиме повышенной готовности. За 10 дней Нового 2021 года в регионе горели дома, магазины и даже постройки-памятники. Так, самый крупный пожар произошел в Собинке. 4 января там загорелась старинная рабочая “казарма”, построенная в 1891 году. Постройка хоть