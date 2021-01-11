Вблизи одного из домов на Вокзальной улице в подмосковном Одинцове был задержан 50-летний житель Москвы, передает . При осмотре мужчины и его автомобиля полиция обнаружила 15 свертков с неким ..

Вблизи одного из домов на Вокзальной улице в подмосковном Одинцове был задержан 50-летний житель Москвы, передает "". При осмотре мужчины и его автомобиля полиция обнаружила 15 свертков с неким комкообразным веществом. В телефоне же подозреваемого нашлись координаты тайника, в котором лежал сверток с таким же содержимым.Оказалось, что в пакетиках и свертке был героин. Общий вес изъятого наркотика составил порядка килограмма. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Теперь наркокурьеру грозит до 20 лет лишения свободы.