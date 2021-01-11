Праздник спорта и скорости. Под Владимиром прошла традиционная ралли-гонка "Другая скорость" с участием лучших пилотов области.

Праздник спорта и скорости. Под Владимиром прошла традиционная ралли-гонка "Другая скорость" с участием лучших пилотов области.Взмах зеленого флага,и синяя гоночная пятерка срывается с места. Задача квалификации - показать лучшее время и попасть в группу сильнейших. В дуэльной гонке "Другая скорость" участвуют как профессиональные спортсмены, так илюбители скорости. Чемпион прошлого года Алексей Тихомиров на своей боевой "калине" намерен и в этом году оставить соперников позади. Автоспортом гонщик занимается большую часть жизни.Алексей Тихомиров, участник гонки:- Были школы КЮД. Картингом занимались, потом как бы все работали. И оттуда пришло, это уже хобби. Хобби для всех одинаково, нет смысла кого-то наказывать, блокировки не блокировки, "все в стоке".В этом году на участие в гонке заявились 36 спортсменов. Дебютант соревнований Егор Астафьев из Суздаля намерен показать хорошее время и заявить о себе несмотря на то, что его старенький ВАЗ 21051 заметно уступает другим участникам. Впрочем именно "сток", то есть стандартный автомобиль без тюнинга,многие считают идеальным гоночным болидом, который не жалко и помять ради зрелищности.Егор Астафьев, участник гонки:- Машина обычная купленная за 20 тыщ рублей, 82 года с мотором 1,2, то есть она особо никаких показателей не имеет, но я приехал показать себя, заявить, что культура автоспорта существует.Для объективной оценки мастерства все участники гонки распределены по классам, в зависимости от модификации автомобиля.Поэтому явного преимущества нет ни у кого.Организатори идейный вдохновитель "Другой скорости" Артем Семёнов, уверен, его гонка, изначально задуманная как ралли, идеально подходит и для подготовки молодых автомобилистов и для тренировок профи.- Есть 3 класса. "Стандарт. Задний привод , заднеприводные авто до 2 тысяч кубов в стойке, передний привод и абсолют. Это все автомобили имеющие отклонения с какой-то модификации. Каркас безопасности, блокировка, переделанная подвеска и т.д.Клетчатый флаг, финиш. Несмотря на холодную погоду,гонка получилась жаркой. На прохождение открытой километровой трассы каждый участник в среднем потратил полторы минуты. Лучшее время показали представители Владимира и Александрова, впрочем,по признанию самих спортсменов, мероприятие проводится не с целью выявить лучших или худших, а для того,чтобы личным примером поддерживать и развивать автомобильный спортрегиона.Александр Сыпченко, Андрей Синягин Вести Владимир.