У задержанного было обнаружено и изъято 39 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой свыше 71 грамма...
Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства – героина.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в подъезде жилого дома, расположенного на улице 800-летия Москвы, задержали 33-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, которые делали тайниковые закладки на территории Северного округа.
При личном досмотре у задержанного было обнаружено и изъято 39 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой свыше 71 грамма. Согласно результатам исследования изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин.
В ходе осмотра мобильных телефонов, изъятых у задержанных, обнаружены текстовые и голосовые сообщения, свидетельствующие о фактах сбыта наркотических средств. Оба задержанных ранее неоднократно судимы.
Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по САО
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