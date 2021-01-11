У задержанного было обнаружено и изъято 39 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой свыше 71 грамма...

Сотрудники ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в подъезде жилого дома, расположенного на улице 800-летия Москвы, задержали 33-летнего мужчину и 35-летнюю женщину, которые делали тайниковые закладки на территории Северного округа.При личном досмотре у задержанного было обнаружено и изъято 39 свертков с веществом неизвестного происхождения, общей массой свыше 71 грамма. Согласно результатам исследования изъятый материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин.В ходе осмотра мобильных телефонов, изъятых у задержанных, обнаружены текстовые и голосовые сообщения, свидетельствующие о фактах сбыта наркотических средств. Оба задержанных ранее неоднократно судимы.Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29