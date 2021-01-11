Специально подготовленное видеопоздравление получили воспитанники детских садов, социальных учреждений и победители творческих конкурсов.

Накануне и в период зимних каникул юные жители Владимирской области получили поздравление от Полицейского Деда Мороза. Специально подготовленное видеопоздравление с удовольствием посмотрели ребята из разных районов 33 региона.Необычный формат традиционной акции был выбран с учетом эпидемиологической обстановки. Несмотря на это, мальчишки и девчонки с радостью слушали доброго волшебника, который передал горячий онлайн привет с экранов мониторов и телефонов.Видео оказалось настолько впечатляющим для мальчишек и девчонок разного возраста, что некоторые ребята просмотрели его несколько раз.Особенно приятным такой новогодний сюрприз оказался для победителей региональных творческих конкурсов, проведенных УМВД России по Владимирской области в прошедшем 2020 году.Посмотрев поздравление, мальчишки и девчонки пообещали, что в наступившем году останутся такими же прилежными и с нетерпением будут ждать Полицейского Деда Мороза через год.