С Курского вокзала их переведут на станцию МЦК «Локомотив» в Черкизовском районе.

Скоростные поезда «Стриж» и «Ласточка», курсирующие между Нижним Новгородом и Москвой и проходящие через Владимир, будут прибывать на другой столичный вокзал в 2021 году. С Курского вокзала их переведут на станцию МЦК «Локомотив» в Черкизовском районе, сообщаетсо ссылкой на собственный источник в профильной дирекции РЖД.Изменения связаны с разгрузкой Курского вокзала.Открытие новой станции намечено на май 2021 года