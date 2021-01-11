С Курского вокзала их переведут на станцию МЦК «Локомотив» в Черкизовском районе.
Скоростные поезда «Стриж» и «Ласточка», курсирующие между Нижним Новгородом и Москвой и проходящие через Владимир, будут прибывать на другой столичный вокзал в 2021 году. С Курского вокзала их переведут на станцию МЦК «Локомотив» в Черкизовском районе, сообщает
со ссылкой на собственный источник в профильной дирекции РЖД.
Изменения связаны с разгрузкой Курского вокзала.
Открытие новой станции намечено на май 2021 года
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