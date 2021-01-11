Палестина первой среди государств Ближнего Востока зарегистрировала вакцину от коронавируса Спутник V. Поставки препарата начнутся в первом квартале текущего года.

Палестина первой среди государств Ближнего Востока зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Поставки препарата начнутся в первом квартале текущего года.О регистрации "Спутник V" в Палестине объявили местный Минздрав и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Регистрация прошла по ускоренной процедуре без проведения дополнительных клинических исследований. Таким же метод применялся в Аргентине, Алжире, Сербии и Боливии.Первую партию препарата Палестина получит в течение месяца. Поставки будут обеспечены благодаря партнерству РФПИ с Индией, Южной Кореей, Китаем и другими странами.Высокое качество и безопасность "Спутник V" привлекают к вакцине все больше внимания во многих странах, отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Вслед за Европой, Азией, Латинской Америкой и Африкой препарат появится на Ближнем Востоке, сказал он."Это позволит дополнительно объединить усилия для скорейшей совместной победы над коронавирусной инфекцией за счет обеспечения доступа к эффективной и безопасной вакцине большему количеству государств и их жителей", – уверен Дмитриев.Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" прошла клинические испытания с участием десятков тысяч добровольцев. Исследования доказали эффективность препарата на уровне более 90%. Вакцина обеспечит полную защиту от COVID-19.Препарат создан на проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Вакцина использует два разных вектора для двух уколов. Это формирует более крепкий иммунитет по сравнению с препаратами, которые используют одинаковый механизм.На начало января российской вакциной привились более 1,5 миллиона человек. Разработчики "Спутник V" сотрудничают с крупной западной фармацевтической компанией AstraZeneca и помогают повысить эффективность ее вакцины.