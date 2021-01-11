Сегодня в России отмечают День заповедников и национальных парков. В 33-м регионе нацпарк один - это Мещера, при этом действуют 135 заказников. В течение года за флорой и фауной наблюдали при помощи фото-видеоловушек и квадрокоптеров.

Сегодня в России отмечают День заповедников и национальных парков. В 33-м регионе нацпарк один - это Мещера, при этом действуют 135 заказников. В течение года за флорой и фауной наблюдали при помощи фото-видеоловушек и квадрокоптеров.Также в 2020-м появилось новое издание Красной книги Владимирской области. Она не обновлялась с 2008-го года. В книгу добавили ещё 25 видов диких животных. Среди них аист белый, клинтух и фифи. В Красную книгу также занесены зубр, бурый медведь и рысь. Кстати, её недавно удалось заснять экологам в заказнике "Клязьминско-Лухский". Редкая кошка случайно попала в поле фотоловушки. Хищник совершал ночной обход. Рысь двигалась очень осторожно, прислушиваясь к шорохам. Как сообщили в дирекции особо охраняемых природных территорий, животное то и дело замечают в окрестностях. Однако туристам стоит быть предельно осторожными. Зверь может быть опасен и являться переносчиком смертельных заболеваний.