В Москве продолжается масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. С 13 января откроектся запись для новых категорий граждан. Об этом на своем сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Москве продолжается масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. С 13 января откроектся запись для новых категорий граждан. Об этом на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.Жители столицы ответственно отнеслись к призыву пройти вакцинацию в новогодние праздники, отметил градоначальник. По его словам, в эти дни прививочные пункты посетило в несколько раз больше москвичей, чем в конце декабря.Для столичных медиков первые дни наступившего года были крайне насыщенными. Они завершили вакцинацию в домах ветеранов. Самая уязвимая категория граждан получила надежную защиту от коронавируса. В Европе в подобных учреждениях была самая тяжелая ситуация со смертностью.Весь декабрь Москва постепенно расширяла масштабы вакцинации от коронавируса. Спустя месяц сделать прививку могут большинство работающих горожан, в том числе студенты старше 18 лет, люди старшего поколения и те, кто страдает хроническими заболеваниями.С 13 января возможность пройти вакцинацию получат новые категории граждан, сообщил Собянин. Запись на прививку откроется для сотрудников научных учреждений, работников информационной и телекоммуникационной сфер, социального обслуживания, операций с недвижимостью, туристического и гостиничного бизнеса.Каждая из этих отраслей имеет огромное значение для московской и российской экономики. Так, в 2019 году туристическая отрасль принесла в бюджет столицы около триллиона рублей.Расширение категорий граждан приведет к увеличению числа прививающихся. В связи с этим с 14 января число прививочных пунктов в Москве вырастет с 70 до 100. Увеличение их числа снизит нагрузку на медицинских работников.Кроме того, жители столицы смогут пройти вакцинацию в своем районе без поездок на общественном транспорте. Это снизит шансы заразиться коронавирусом.Вакцинация от коронавирусной инфекции в Москве началась 5 декабря. Первыми прививку смогли сделать работники здравоохранения, образования и органов социальной защиты.С 14 декабря вакцина стала доступна сотрудникам офисов "Мои документы", предприятий торговли и сферы услуг. С 21 декабря – работникам промышленных предприятий, энергетики, транспорта и средств массовой информации.Пройти вакцинацию от коронавируса могут жители столицы старше 18 лет с московским полисом ОМС или прикрепленные к городской поликлинике. Записаться на прививку можно на сайте mos.ru. Пункты работают с восьми утра до 20 часов вечера ежедневно.