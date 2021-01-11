Злоумышленница представилась дочерью умершего гражданина, у которого в собственности числились две квартиры, жилой дом и приусадебный участок...

Сотрудники 8 отделения ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 32-летную ранее судимую женщину, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере.В полицию поступила информация о мошенничестве от представителя городского учреждения. Он сообщил, что неизвестная женщина незаконно завладела недвижимым имуществом умершего гражданина. У сотрудников организации возникли сомнения в законности вступления в наследство, о чем было сообщено в полицию. Материальный ущерб составляет более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники 8 отделения ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая 32-летняя неработающая женщина.Установлено, что злоумышленница представилась дочерью умершего гражданина, у которого в собственности числились две квартиры, жилой дом и приусадебный участок. Предоставив нотариусу необходимый комплект документов, в том числе поддельное свидетельство о рождении, она вступила в его наследство. Имуществом злоумышленница стала распоряжаться по своему усмотрению.Следователем 2 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление возможных соучастников противоправного деяния, а также на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЗАО8 (499) 233-91-93