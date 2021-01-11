Белорусский журналист Франак Вячорка рассказал о работе штаба оппозиционера Светланы Тихановской. По его словам, весной в республике ожидается новая волна протестов.

Белорусский журналист Франак Вячорка рассказал о работе штаба оппозиционера Светланы Тихановской. По его словам, весной в республике ожидается новая волна протестов.Франак Вячорка заявил, что протестная активность в Белоруссии продолжает расти. Сторонники оппозиции начнут массово выходить на улицы в конце февраля-начале марта, то есть когда погодные условия станут благоприятными. "Тогда Александру Лукашенко мало не покажется", – отметил эксперт.Советник Светланы Тихановской рассказал, что политик находится в постоянном контакте с протестующими. По его словам, белорусы сами организуются в дворовые и междворовые сообщества, обсуждают текущую ситуацию в стране, задают вопросы политическим лидерам.Журналист обратил внимание, что задержаний на улицах становится все меньше. Это связано с тем, что оппозиционеры изменили свою тактику: теперь они создают секретные чаты, где договариваются о встречах. "Сегодня, например, в нескольких районах сделали вывешивание флагов в определенное время", – сказал Вячорка.Напомним, покинула Белоруссию через несколько дней после оглашения итогов выборов президента. Как рассказали соратники оппозиционера, власти поставили перед ней выбор: либо она немедленно уезжает в другую страну, либо могут пострадать ее близкие.