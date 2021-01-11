В планах властей строительство новых ДК, ремонт старых и оснащение учреждений оборудованием.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, в ближайшие три года планируется продолжить укрепление материально-технической базы домов культуры во Владимирской области. На эти цели в рамках федерального проекта «Местный Дом культуры» выделят 19,9 млн рублей в 2021 году и по 17,9 млн рублей – в 2022 и 2023 годах.«Запланированы ремонты ДК в селе Тащилово Гусь-Хрустального района, деревне Сергеиха Камешковского района и селе Заречное Собинского района», - отмечают в обладминистрации.В 2021 году начнут строиться дома культуры в селе Рождествено Собинского района, в деревне Липна Петушинского района, будут капитально отремонтированы и оснащены Денятинский и Папулинский ДК Меленковского района.Также планируется восстановить здание Симского ДК в Юрьев-Польском районе, завершить работы по укреплению МТБ Городищинского культурно-досугового центра, отремонтировать кровлю и отмостки здания Центра культуры и досуга в Собинке. На оснащение учреждений дополнительные средства получат сельские поселения Брызгаловское Камешковского района, Пекшинское Петушинского района и Небыловское Юрьев-Польского района.Ремонтные работы в 2021 году будут проведены в восьми школах искусств.Добавим, что в 2021 году более 20 млн рублей направят на покупку четырёх автоклубов для обслуживания сельского населения Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Ковровского и Меленковского районов.