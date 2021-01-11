Сотрудниками полиции совместно с инспекторами ГИМС проводятся следственные мероприятия.

Вечером 4 января в МЧС сообщили о происшествии на реке Суворощь в Гороховецком районе. В водоёме утонул 57-летний мужчина.Как сообщает пресс-служба ведомства, утром 4 января погибший вместе с другом отправился на рыбалку. Товарищ на время отлучился, а после возвращения не нашёл приятеля на месте.Позже тело погибшего спасатели достали со дна водоёма.Сотрудниками полиции совместно с инспекторами ГИМС проводятся следственные мероприятия.Напомним, что это уже третий случай рыбаков на водоёмах области в этом сезоне.