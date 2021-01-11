2 января в Камешковском районе произошло смертельное ДТП. Около 23:30 на 15 километре трассы «Хохлово-Камешково-Ручей» 47-летний водитель такси не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

2 января в Камешковском районе произошло смертельное ДТП. Около 23:30 на 15 километре трассы «Хохлово-Камешково-Ручей» 47-летний водитель такси не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.«В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 18-летняя девушка и 20-летний парень. Водитель авто госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом рёбер, а 39-летняя пассажирка «Убера» сломала ногу», - пояснили в пресс-службе УМВД региона.По факту ДТП полиция проводит проверку.