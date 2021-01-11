Губернатор просит мобилизовать все силы на обеспечение костромичей всем необходимым.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, с понедельника, 11 января, по среду в регионе ожидают сибирские морозы. Уже днём первого рабочего в 2021 году дня термометр опустится до -21 градуса Цельсия. Ночью температура за окном не будет превышать -27, а местами и -32.Губернатор поручил подготовить к заморозкам все муниципалитеты, так как в этот период повышается количество коммунальных аварий и иных аварийных ситуаций.«Просим жителей с печным отоплением и электрическим оборудованием проверить их работу, чтобы избежать возможного пожара», - добавили в пресс-службе губернатора.Особое внимание необходимо обратить на одиноко проживающих граждан, многодетные семьи и жителей, отличающихся асоциальным поведением.