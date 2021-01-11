В этом году после капитального ремонта ожидается открытие детских поликлиник Центральной городской больницы Коврова и Селивановской центральной районной больницы, заявляет депатамент здравоохранения. Это продолжение реализации нацпроекта "Здравоохранение".

В этом году после капитального ремонта ожидается открытие детских поликлиник Центральной городской больницы Коврова и Селивановской центральной районной больницы, заявляет департамент здравоохранения. Это продолжение реализации нацпроекта "Здравоохранение".Напомним, что по нацпроекту 25 детских учреждений здравоохранения будут приведены в соответствие новым требованиям Минздрава России. В регионе уже отремонтированы и оснащены оборудованием детские поликлиники во Владимире, Судогде, больница в Гусь-Хрустальном , в других городах.((фото в инж))Подарком к новому году стало открытие детской поликлиники Меленковской ЦРБ. После ремонта она преобразилась. К услугам посетителей – бережливая регистратура, система электронной очереди, комфортные места ожидания, игровая зона, комната для кормления грудных детей, на улице – крытая колясочная площадка для мам с маленькими детьми. Также отремонтированы кабинеты врачей, санитарные комнаты, холл и входная группа.