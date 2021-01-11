Старшина полиции Олег Макаров спрыгнул на путь и вместе с машинистом достал ребенка, который находился между платформой и вагоном электропоезда...

Полицейский отдельного батальона 7-го отдела полиции Управления внутренних дел на Московском метрополитене старшина полиции Олег Макаров помог спасти 9-летнего мальчика, который упал на рельсы перед приближающимся поездом.Во время патрулирования станции «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии столичного метрополитена сотрудникам полиции поступила информация о том, что с платформы под прибывающий поезд упал ребенок. Полицейские незамедлительно среагировали на сообщение и в считанные секунды оказались на месте происшествия.Выяснилось, что машинист электропоезда применил экстренное торможение, после чего было снято напряжение с контактного рельса. Олег Макаров спрыгнул на путь и вместе с машинистом достал ребенка, который находился между платформой и вагоном электропоезда.Прибывшим нарядом скорой медицинской помощи мальчик был доставлен в одно из медицинских учреждений столицы. По предварительной информации ребенок ехал на занятия. Засмотревшись в телефон, он оступился и упал на пути.В настоящее время по данному факту проводится проверка.