Мужчина состоит на учёте в местном наркодиспансере.

Прокуратура Мурома добилась лишения водительских прав мужчины, который с августа 2014 года состоит на учёте в местном наркологическом диспансере. Его диагноз - синдром зависимости от алкоголя второй стадии.В ходе проверки установлено, что в декабре 2019 года мужчине на 10 лет были выданы документы на право управления транспортными средствами категорий «В, В1, M».По мнению прокуроров, зависимость создает угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения. Суд согласился и забрал права у муромлянина.