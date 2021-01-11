Музейщики уверены, что новый экспонат удачно впишется в экспозицию и сделает «музей Ивана Грозного» ещё более уникальным.

Как сообщает официальный сайт Александровской слободы, коллекцию музея пополнил раритетный серебряный кубок в виде голубя. Его автором является мастер из немецкого города Нюрнберг. Время создания птицы датируется 1570-ыми годами.Предмет выполнен из серебра с применением огневого золочения и выколотки. Голова, хвост и туловище покрыты чеканкой в виде оперения. Голова, клюв и глаза – составляют крышку изделия.Музейщики уверены, что кубок удачно впишется в экспозицию и сделает «музей Ивана Грозного» ещё более уникальным.Напомним, что до конца XVII века Нюрнберг был ведущим центром серебряного дела, а местные златокузнецы считались непревзойденными мастерами. Их произведения были желанными подарками среди вельмож и регулярно пополняли царские сокровищницы.