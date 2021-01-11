Больше всего детей родилось во Владимире - 149.

В новогоднюю ночь во владимирском перинатальном центре на свет появились шесть малышей. А всего в области за новогодние и рождественские праздники родилось 249 детей.Девочка и мальчик. Малыши появились 1 января в областном перинатальном центре . Обеих мам зовут Татьянами. Для фельдшера Татьяны Груздевой- второй ребенок и вторая дочка.Татьяна Груздева, мама:- Новогоднее утро запомнится самым дорогим подарком, который мне Господь Бог подарил!? Родилась она 51 см и 3 кг 250 граммов.Девочку назвали Варей.Родилась она утром в 10.25.Татьяна Груздева, мама:- После новогодних салатиков дочка решила надо появиться на свет.У Татьяны Федоровой - второй сын - Матвей. Имя выбрали давно . Мальчик оказался нетерпеливым , его появления ждали 14 января , но мальчик решил по-своему. Родился здоровым, рост 52 см и вес 3800.Татьяна Федорова, мама:- Так получилось , что я в бой курантом у меня начались схватки. И вот я все до того момента вынашивала. И муж не мечтал о таком подарке. Да под елочку практически чуть чуть не успела, но подарок есть на Новый год!)) А всего 1 января в перинатальном центре появилось 6 детей. 3 девочки и 3 мальчика. По словам замглавного врача Дмития Шабалина, роды у мам прошли нормально. Дмитрий Валерьевич 26 лет в акушерстве. Его прогноз на 2021 год оптимистичный , он считает, что детей родится больше , чем в предыдущем году.Дмитрий Шабалин, замглавного врача по акушерско-гинекологической помощи областного перинатального центра:- Хочу пожелать самое главное здоровья. Особенно в нынешнее непростое время. Берегите себя и своих близких и всегда мы рады видеть в своем учреждении , всех будущих мам!)) Оптимистичный прогноз известного в области акушера Дмирия Шабалина уже оправдывается. Только за новогодние каникулы в области появилось на свет 249 детей. 136 девочек и 113 мальчиков. Из них одна двойня. Рекордсменом стал областной центр. Во Владимире родилось 149 детей, затем идет Муром 43 ребенка, потом Ковров 22, далее Александров- 15 , затем Гусь-Хрустальный- 8 детей и замыкает этот список Меленки. Там аист принес всего одного ребенка.Вера Куликова, Илья Хлудов. Вести-Владимир.Напомним, в областном центре появились на свет 6 малышей.